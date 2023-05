Marina: MP que estrutura Esplanada 'fecha portas' para o governo Lula

440

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou, nesta quarta-feira (24/5), que a estrutura de governo proposta pelo relator da medida provisória (MP) dos Ministérios, o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), colocará o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em posição delicada internacionalmente. A chefe da pasta destacou que as discussões devem girar em torno da transferência da responsabilidade da demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas para o da Justiça e Segurança Pública.





“Vão questionar, ‘mas a sua lei não permite, as estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou nas eleições, é a estrutura do governo que perdeu' e isso vai fechar todas as nossas portas”, destacou Marina Silva.





A declaração foi dada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Segundo a ministra, outra mudança presente no parecer de Isnaldo Bulhões, sugerindo realocar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) para o Ministério da Gestão e a Agência Nacional de Águas (ANA) para o Desenvolvimento Regional, pode esvaziar ainda mais o Meio Ambiente.