Zé Trovão para Marina Silva: 'Governo Lula não está se entendendo'

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “não está se entendendo”, ao fazer referência ao último imbróglio entre o Ministério do Meio Ambiente e a Petrobras. A fala ocorreu durante audiência com a ministra Marina Silva (Rede) na comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável da Câmara dos Deputados.









Zé Trovão também lembrou da demissão de Marina Silva do ministério no segundo governo Lula, em 2008, por pressão em questões ambientais em relação à hidrelétrica de Belo Monte. “Peço para a senhora um pouco de consciência. Como a gente pega um país que está a bancarrotas, mas na hora de abrir o comércio para que a gente consiga gerar riquezas e colocar na mão do povo, não se cumpre”, disse.









Deputado lembrou do imbróglio entre Petrobras e Ibama (foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados) Em resposta, Marina destacou o desafio de desenvolver o país e esclareceu que sua saída no governo em 2008 não se deve à hidrelétrica. “Belo Monte eu mandei para estudos. Eu saí do governo dois anos depois, porque o governo de Mato Grosso e Rondônia queriam revogar o plano de desmatamento”, disse.

Petrobras vai insistir na Foz do Amazonas

A Petrobras afirmou, nesta quarta-feira (24), que v ai insistir na exploração de petróleo no bloco 59 da bacia da Foz do Amazonas, pedir a reconsideração da negativa ao licenciamento para o empreendimento e que, ainda nesta semana, irá apresentar novas propostas para a segurança ambiental.





Em nota, a estatal promete ampliar a base de apoio à fauna, um dos motivos citados pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para negar a autorização e disse que "se prontifica a atender demandas adicionais porventura remanescentes".