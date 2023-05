Dino entrega a Lula texto que altera regras sobre armas de fogo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, entregou, nesta quarta-feira (24/5), uma minuta de decreto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as novas regras de acesso às armas de fogo. O tema é alvo de interesse dos parlamentares de oposição, porque Lula revogou alguns decretos assinados por Jair Bolsonaro (PL) , ainda no primeiro dia de governo.

Segundo a rádio "CBN", as novas regras limitam o número de armas por pessoa, que na gestão do ex-presidente chegava a até 60 por atirador. Os detalhes do documento ainda não foram divulgados, mas a ideia é que o limite chegue a três armas por pessoas e até 30 por Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) cadastrados no sistema do MJSP.