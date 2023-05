CPMI do 8/1: Arthur Maia é eleito presidente da comissão; Eliziane relatora

440

CPMI foi instalada nesta quinta-feira (25/5) (foto: Reprodução/Senado) O deputado federal Arthur Maia (União-MA) foi eleito presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro por aclamação. A sessão preparatória ocorre na manhã desta quinta-feira (25/5).









O único voto contrário foi do senador Marcos do Val (Podemos-ES). Ele alegou que a senadora Eliziane Gama seria parcial nas investigações por ser amiga do ministro da Justiça, Flávio Dino.





Os parlamentares rebaterem a fala do senador Marcos do Val e alegaram que a amizade não impediria os trabalhos da comissão.