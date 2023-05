Veja a lista dos deputados e senadores indicados para a CPMI do 8/1

Inicialmente, o deputado Arthur Maia (União-BA) , que ficará com a presidência da CPMI, havia anunciado a abertura para terça-feira, mas a mudança ocorreu em razão da votação do novo marco fiscal, marcada para a quarta-feira. A decisão foi do senador Otto Alencar (PSD-BA). Por ser o integrante com mais idade na comissão, 75 anos, vai presidir a reunião da instalação.