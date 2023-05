Deputado diz que CPMI do 8 de janeiro pode ser instalada na próxima semana

440

Arthur Maia disse que a CPIMI já atingiu o quórum necessário para ser instalada (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) O deputado federal Arthur Maia (União-BA) afirmou, nessa quarta-feira (17/5), que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro deve ser instalada na próxima terça-feira (23/5). Por meio das redes sociais, o parlamentar disse que recebeu a informação do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e que há o grupo atingiu a quantidade necessária para ser instaurado.

A CPMI do 8 de Janeiro atingiu o quórum necessário para ser instalada. Falei há pouco com o senador Rodrigo Pacheco e fui informado que a instalação do colegiado acontecerá na próxima terça-feira, 23/05. %u2014 Arthur Maia (@DepArthurMaia) May 17, 2023









No final do mês passado, Rodrigo Pacheco havia informado que a instauração ocorreria após o feriado de 1º de Maio. Apesar da pressão da oposição, o governo está conseguindo articular nas duas Casas para ter maioria na composição do colegiado. Na Câmara, a maior parte das indicações, seis no total, caberá ao blocão do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).





O grupo deverá investigar quem são os responsável por incitar, financiar e participar dos atos golpistas de 8 de janeiro , que resultaram na depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

As comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação semelhantes às autoridades judiciais. Elas podem convocar autoridades, requisitar documentos e quebrar sigilos pelo voto da maioria dos integrantes.