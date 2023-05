Janones quer Bolsonaro na CPMI: 'Pronto pra fazer o vagabundo chorar'

Participação de Janones na CPMI do 8/1 ainda não foi confirmada (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) O deputado federal André Janones (Avante-MG) compartilhou, nesta segunda-feira (15/5), a informação de que a perícia da Polícia Federal (PF) em celulares e documentos apreendidos com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, indicam uma suspeita de conta no exterior ligada ao antigo ocupante do Palácio do Planalto.









A suspeita contra o ex-presidente é que uma conta tenha sido criada no BB Americas, uma subsidiária do Banco do Brasil, na Flórida, instituição em que Mauro Cid também possui uma conta. Se a suspeita for confirmada, será solicitado ao Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), a quebra de sigilo bancário.





Caso a conta não seja declarada no fisco no Brasil, a PF pode iniciar uma investigação sobre possível lavagem de dinheiro. Assim, Bolsonaro pode ser chamado a prestar esclarecimentos sobre o esquema.





CPMI 8/1





Na última terça-feira (9/5) o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que os trabalhos do colegiado devem começar nesta semana, mas citou um “desinteresse” da oposição na indicação de nomes. “"Estão pouco preocupados, pouco atentos e desinteressados", disse.