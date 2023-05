Randolfe afirma que CPMI deve ser instalada na próxima semana

O senador criticou também o "desinteresse" da oposição na formação do colegiado (foto: Geraldo Magela/Agência Senado) O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou nesta terça-feira (9/5) que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro deve ser instalada na próxima semana. O senador criticou também o "desinteresse" da oposição na formação do colegiado. "Estão pouco preocupados, pouco atentos e desinteressados", destacou









Randolfe disse também que a CPMI deve ser formada na próxima quarta-feira. "Estamos aguardando os demais partidos da base de apoio ao governo fazerem a indicação, segundo o regimento das duas casas, tendo a maioria dos partidos fazendo as indicações a CPMI já estará apta para ser instalada", afirmou.

Rodrigues disse ainda que nomes que apareceram à época da CPMI da Covid devem retornar agora na CPMI do 8 de janeiro. "Teve conspirações e participação das pessoas diretamente envolvidas com o ex-presidente da República, como o senhor coronel Cid, como o senhor Elcio Franco, já conhecido anteriormente da CPMI da Covid e que deverão estar na CPMI. Então vejam, o governo quer agora esclarecimento, o governo insiste no esclarecimento. Eu não sei quais motivos levou a oposição agora a ser desmotivada", finalizou.