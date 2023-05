Deputado do PL ameaça Dino e o chama de 'sobrepeso'

O deputado federal Coronel Chrisostomo (PL-RO) atacou verbalmente e em tom de ameaça o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA). “Vou falar daquele senhor que está com sobrepeso”, inicia o parlamentar ao tomar a palavra no plenário da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (9/5).

Falta de decoro foi registrada nesta terça-feira (9/5) no plenário da Câmara dos Deputados (foto: Câmara dos Deputados/Reprodução)



Dino a Moro: 'Nunca tive sentença anulada' Até o fechamento desta publicação, Dino não havia comentado sobre as alegações misturadas com agressões de Chrisostomo. No entanto, nesta terça ele voltou a falar sobre o projeto que tem gerado embates sociais e no meio político.





“Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV? Sim. A família? Sim. O parlamentar? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Um banco? Também. Por que só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação, se todas as atividade humanas, lucrativas ou não, têm regulação?”, declarou durante audiência pública da Comissão de Segurança Pública (CSP).





Vale lembrar que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, marcou o julgamento de várias ações que podem definir as regras para responsabilizar empresas pela gestão das redes sociais. A data escolhida foi 17 de maio, quando ações que tratam sobre as regras definidas no Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) entram em pauta.