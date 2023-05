Flávio Bolsonaro é multado em R$ 5 mil por fake news contra Lula

Flávio foi multado pelo TSE, junto com o vereador de Cascavel (PR), Rômulo Quintino (PL) (foto: Pedro França/Agência Senado - 02/5/2023)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pague uma multa de R$ 5 mil por compartilhar um vídeo editado que associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a uma “relação com o demônio”. A decisão foi tomada em sessão virtual do plenário da corte eleitoral encerrada em 5 de maio, sendo publicada nessa segunda-feira (9/5).









O vídeo em questão foi gravado em 2021 durante um evento, mas a versão manipulada possui cortes abruptos e levam o presidente a dizer: “Quando cheguei as mulheres jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo. Como é que chama? Me entregaram um Xangô. Tenho relação com o demônio. Eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim.".





Na versão limpa, sem edições, Lula teria dito que nas redes sociais do “bolsonarismo” dizem que ele tem relação com o demônio. Mas essa parte foi cortada.

A relatora do caso, Maria Cláudia Bucchianeri, votou a favor do senador e do vereador, mas foi vencida pelos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Sérgio Banhos.





Como a votação foi virtual, não houve pronunciamento dos ministros, apenas o registro do voto.