Gilmar Mendes: 'Sergio Moro é uma pessoa que gosta muito de dinheiro'

Gilmar Mendes atacou o ex-juiz dizendo que a declaração dele é muito estranha, já que Moro é acusado de tentar extorquir o advogado Rodrigo Tacla Duran, pedindo a ele US$ 5 milhões para que não fosse preso no âmbito da Operação Lava Jato. “Quem tem problema de acusação de venda de decisões é Sérgio Moro. Além do que ele é uma pessoa que, como nós vimos, gosta muito de dinheiro. Ele inventou a Alvarez & Marsal no Brasil”, disse.