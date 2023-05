Governo tomará medidas legais contra o Telegram, diz ministro

Telegram enviou uma mensagem com o link para um manifesto contra a PL das Fake News, nesta terça-feira (9/5) (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), Paulo Pimenta, criticou a campanha do Telegram contra a PL das Fake News e disse que o governo tomará as medidas legais contra o texto enviado pela plataforma a seus usuários nesta terça-feira (9/5). “Empresa estrangeira nenhuma é maior que a soberania do nosso país”, disse.