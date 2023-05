Lira adia votação do PL das Fake News, após pedido de relator

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira acatou o pedido de Orlando Silva (foto: Bruno Spada/Agência Câmara dos Deputados) Diferentemente do que havia dito mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), adiou a votação do texto do Projeto de Lei das Fake News (PL 2630/20), nesta terça-feira (2/5).



A decisão para uma nova data, ainda não definida, ocorreu poucos minutos depois de o relator do PL das Fake News, A decisão para uma nova data, ainda não definida, ocorreu poucos minutos depois de o relator do PL das Fake News, o deputado Orlando Silva (PC do B-SP), ter pedido a Lira o adiamento, logo no início da sessão desta terça.



Concordaram com o adiamento os partidos PP, PT, Psol, PDT, PC do B, Republicanos e Patriota; discordaram o Novo e o PL.



Mais cedo, Lira havia dito que a votação seria realizada nesta terça, não havendo possibilidade de adiamento.



Pedido do relator



Segundo Orlando, não houve tempo útil para examinar todas as sugestões, "mesmo após todos os encontros ouvindo todas as bancadas".



O relator afirmou ainda que a retirada do PL da pauta do dia seria crucial para "ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados num movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet".



Leia também: Após multa de R$ 1 mi por hora, Google retira do ar link contrário a PL O relator afirmou ainda que a retirada do PL da pauta do dia seria crucial para "ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados num movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet".





O deputado Carlos Veras (PT-PE) destacou que o Parlamento não pode deixar de regulamentar o tema. "Este Congresso tem responsabilidade, e eu não tenho dúvida de que isso não vai faltar. Nós não vamos faltar com a sociedade e com o povo brasileiro. É urgente dar um basta na irresponsabilidade que têm tido as plataformas com a vida do brasileiro", disse.



Lula



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu Arthur Lira (PP-AL) na manhã desta terça, no Palácio da Alvorada. Lira chegou à residência oficial da Presidência da República e permaneceu no local por cerca de 45 minutos.



O encontro acontece no dia previsto para a votação do PL das Fake News, cujo texto vem sofrendo uma crescente oposição.



Aliados de Lula, no entanto, afirmam que o encontro já estava marcado desde a semana passada e que o objetivo seria discutir a relação do governo com a Câmara. A reunião, no entanto, não consta na agenda oficial de Lula.



(Com Folhapress e Agência Câmara de Notícias) Aliados de Lula, no entanto, afirmam que o encontro já estava marcado desde a semana passada e que o objetivo seria discutir a relação do governo com a Câmara. A reunião, no entanto, não consta na agenda oficial de Lula.