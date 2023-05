Relator do PL das Fake News pede a Lira adiamento de votação

Arthur Lira disse mais cedo que a votação desta terça-feira não seria adiada (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) O deputado Orlando Silva (PC do B-SP), relator da PL das Fake News, pediu nesta terça-feira (2/5) ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o adiamento da votação do texto.



O pedido do deputado do PC do B vai na contramão do que Lira disse nesta terça, de que não havia chance de a votação ser adiada. O pedido do deputado do PC do B vai na contramão do que Lira disse nesta terça, de que não havia chance de a votação ser adiada.



O relator afirmou ainda que a retirada da PL da pauta do dia seria crucial para "ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados num movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet".



Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu Arthur Lira (PP-AL) na manhã desta terça, no Palácio da Alvorada. Lira chegou à residência oficial da Presidência da República e permaneceu no local por cerca de 45 minutos.

O encontro acontece no dia previsto para a votação do PL das Fake News, cujo texto vem sofrendo uma crescente oposição.

Aliados de Lula, no entanto, afirmam que o encontro já estava marcado desde a semana passada e que o objetivo seria discutir a relação do governo com a Câmara. A reunião, no entanto, não consta na agenda oficial de Lula.







(Com Folhapress)