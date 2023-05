Dino a Moro: 'Nunca tive sentença anulada'

Dino afirma a Moro que sempre foi um juiz honesto (foto: Reprodução)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse ao senador Sérgio Moro (União-PR) nesta terça-feira (9/5) que “foi-se o tempo em que se rasgava a lei, se jogava a lei fora no Brasil" e que nunca teve uma sentença anulada. A fala é referência às anulações das sentenças do ex-ministro da Justiça que sofreram anulação, entre elas a condenação do presidente Lula.