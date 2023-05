Lira afirma que arcabouço precisa de 'ajustes' antes de ser votado

Lira se reunirá com o relator do projeto nesta segunda (15/5), além de líderes da base aliada e com o ministro Fernando Haddad (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou, nesta segunda-feira (15/5), que o projeto do novo arcabouço fiscal deve passar por “ajustes” até ser votado. E indicou que determinados partidos querem que mecanismos que responsabilizem o governo com o cumprimento da meta sejam incluídos.“Os ajustes serão necessários. Nós temos que construir votos no Plenário e há determinados partidos que não votarão se o projeto for muito frouxo, for muito flexível, se não demonstrar as amarras e os enforcements necessários”, disse Lira em entrevista à BandNews TV.No final da tarde de hoje, o presidente da Câmara se reunirá com o relator do projeto, o deputado Claudio Cajado (PP-BA), com os líderes da base aliada e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Cajado deve apresentar o relatório preliminar aos líderes na ocasião.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é outro que segue tecendo apoio ao projeto da nova regra fiscal. Na manhã desta segunda, ele se reuniu com ministros para debater o tema. O PT vem criticando um possível endurecimento do projeto, como, por exemplo, a obrigação de congelar os salários dos servidores, caso a meta fiscal estabelecida não seja cumprida.