Engler com Bolsonaro: 'MG é primordial na retomada da ordem do país'

O deputado estadual Bruno Engler (PL) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) se encontraram com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília (DF), nessa quinta-feira (19/5). O momento foi registrado nas redes sociais.

A pauta da reunião não foi informado pelos políticos, mas em publicação nas redes sociais, Engler e Cleitinho destacaram que Minas Gerais é "primordial na retomada da ordem do nosso país".

Engler, o deputado estadual mais votado da história de Minas vai disputar a prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nas eleições municipais de 2024. O parlamentar conta com o apoio de Jair Bolsonaro, do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e de outros nomes da direita.

Jair Bolsonaro declarou que a sigla tem o objetivo de ampliar os cargos em prefeituras em todo o Brasil. Em encontro com aliados, no final de março, Bolsonaro revelou os planos de conquistar 60% das prefeituras do Brasil.