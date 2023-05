MDB confirma indicações para CPMI do 8 de janeiro

440

Os senadores Marcelo Castro e Veneziano Vital do Rêgo são os indicados pelo líder do MDB da CPMI do 8/1 (foto: Pedro França/Agência Senado) Os senadores Marcelo Castro (MDB-PI) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) são os indicados pelo líder do MDB para participar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro.





Após os senadores Eduardo Braga (AM) e Renan Calheiros (AL) terem sido os nomes mais cotados ao longo das últimas semanas, o partido indica dois nomes que até então não participavam das negociações.









Quando passou a ser cotado por conta da impossibilidade de Renan ser o relator, Braga já estava relutante, mas assumiria para ajudar o governo e assim como Renan, também seria um nome mais combativo dentro do Senado entre os aliados do governo no MDB.

Os titulares escolhidos pela sigla, Castro e Veneziano são aliados próximos de Lula, mas ambos possuem um perfil mais conciliador e fazem um diálogo mais amistoso mesmo com parlamentares de oposição. Os suplentes indicados pelo MDB são os senadores Fernando Dueire (PE) e Giordano (SP).