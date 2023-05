CPMI do 8/1 será instalada nesta quinta-feira (25/5)

440

Comissão foi criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), há quase um mês (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que irá investigar os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, teve sua instalação adiada para a quinta-feira (25/3). Inicialmente, a reunião que iria iniciar os trabalhos do colegiado estava marcada para terça-feira (23/5), quando seria eleita a mesa diretora.









Ao mesmo tempo, as articulações fizeram com que os parlamentares da situação obtivessem a maioria das cadeiras no colegiado. O movimento pode ter feito os opositores migrarem seus esforços para a CPI do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), visto com maior potencial de desgaste ao governo.

Na CPI do MST, a oposição e o agronegócio formam a maioria do colegiado, sendo que dos 27 membros titulares, apenas sete são aliados de Lula. A presidência ficou com o deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS) e a relatoria com o bolsonarista Ricardo Salles (PL-SP) , ex-ministro do meio ambiente.

Veja os Membros da CPMI do 8/1

Composta por 16 titulares no Senado e 16 na Câmara, a CPMI do 8/1 ainda possui três vagas em aberto. Conheça os parlamentares já escolhidos:

Senado

Soraya Thronicke (União-MS) Davi Alcolumbre (União-AP) Marcos do Val (Podemos-ES) Cid Gomes (PDT-CE) Eliziane Gama (PSD-MA) Omar Aziz (PSD-AM) Otto Alencar (PSD-BA) Fabiano Contarato (PT-ES) Rogério Carvalho (PT-SE) Ana Paula Lobato (PSB-MA) Eduardo Girão (Novo-CE) Magno Malta (PL-ES) Espiridião Amin (PP-SC) Damares Alves (Republicanos-DF)

Câmara