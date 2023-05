Marcel Van Hattem acusa Alexandre de Moraes de perseguição política

Durante reunião de instalação da CPMI do 8 de janeiro na manhã desta quinta-feira (25/5), o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de perseguição política e de prender injustamente supostos participantes do ataque aos Três Poderes.









Marcel Van Hattem afirmou que Alexandre de Moraes não tem respeitado a constituição e a legislação brasileira (foto: Reprodução/ TV Senado)

“Ainda que hoje não estejam mais presas, estão sob restrição de liberdade em casa, com comorbidades, com tornozeleira eletrônica, restrição de movimento por ódio do imperador chamado Alexandre de Moraes, que não respeita a constituição e a legislação brasileira. Precisamos fazer, senador Cleitinho, justiça a esses presos”, disse Van Hattem.

Réus no ataque aos três poderes

O STF (Supremo Tribunal Federal) já realizou seis rodadas de julgamento das denúncias apresentadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra suspeitos de participarem dos atos golpistas de 8 de janeiro. Até o momento, 1.044 suspeitos já se tornaram réus.