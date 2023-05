Felipe Neto crítica governo Lula: 'Dia lamentável'

440

Apesar da crítica, o youtuber ressaltou que não se arrependeu de votar em Lula, para ajudar na derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O youtuber e influenciador Felipe Neto, 35, criticou, no início da madrugada desta quinta-feira (25/5), medidas que podem esvaziar órgãos ambientais e disse que o governo Lula (PT) viveu um "dia lamentável".

"O desmembramento do meio ambiente, afrouxamento do Código Florestal, tudo com apoio do PT e posts celebrando", afirmou. "Não há explicação razoável para esse cenário".

A comissão mista formada por deputados e senadores que analisa a MP (Medida Provisória) da reorganização da Esplanada dos Ministérios aprovou em sessão na quarta-feira (24) mudanças no governo que fortalecem o centrão e retiram poder da ministra Marina Silva (Rede).

Em publicação nas redes sociais, Felipe Neto disse que o Brasil consciente está ao lado de Marina. Mas, apesar da crítica, o youtuber mandou um recado para os bolsonaristas. "Nada disso me faz ter qualquer arrependimento de ter ajudado a derrrotar o líder supremo de vocês", disse.

Hoje foi um dia lamentável do governo Lula.



O desmembramento do Meio Ambiente, afrouxamento do código florestal, tudo com apoio do PT e posts celebrando.



Não há explicação razoável pra esse cenário.@MarinaSilva, o Brasil consciente está ao seu lado.



E não, bolsonaristas,... %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) May 25, 2023

Neto declarou apoio a Lula no primeiro turno da campanha eleitoral do ano passado.



Afirmou que escolheu Lula para derrotar o "monstro genocida" - em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputava a reeleição e perdeu.

"Pelo fim do medo, da fome, do negacionismo e da incompetência. Declaro meu voto em Lula no primeiro turno das eleições para a presidência do Brasil", escreveu no Twitter.

Na ocasião, o youtuber avisou que cobraria Lula caso ele fosse eleito. "Meu apoio é pela esperança de voltarmos a ser um país que cresce, mas a cobrança será grande, como tem que ser com qualquer um".

Também na madrugada, Neto afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), "tomou o país para si e o governo Lula está refém desse sujeito".



O youtuber disse que a situação é tenebrosa na Câmara.