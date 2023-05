'Lula corrupção': Felipe Neto reclama que Google sugere corrigir 'coroação'

Página de pesquisa do Google sugere correção de "Lula coroação" para "Lula corrupção" em busca (foto: Reprodução/Google) O influenciador digital Felipe Neto cobrou explicações do Google após a plataforma sugerir "Lula corrupção" como correção para buscas pelo termo "Lula coroação". Com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Reino Unido, onde acompanhará a coroação do Rei Charles III neste sábado (6/5), as buscas pelo termo aumentaram.





Aí já começa a parecer sacanagem... pic.twitter.com/g1rOhxHw9a %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) May 5, 2023 “O André Janones me avisou no privado e tive que abrir o Google pra acreditar. Se trata de um erro algorítmico, mas é inaceitável. 'Coroação' não é uma palavra errada ou de rara pesquisa”, declarou influencer em um post no Twitter nesta sexta-feira (5/5).





Felipe Neto também postou prints de que, diferentemente do que ocorre com Lula, a busca pelo termo "Bolsonaro coroação" é corrigida para "Bolsonaro coração", o que também foi constatado pela reportagem.



Google



”Google dará explicações? Corrigirá? Sem o PL, não são obrigados a nada”, questionou o influenciador pelo Twitter. O PL que Felipe Neto cita é o projeto de lei das fake news, que seria votado na Câmara dos Deputados nesta semana, mas acabou adiado.





Na terça-feira (2/5), véspera do dia que o PL seria votado, o Google teve que retirar do ar umlink com os dizeres "A PL das Fake News pode piorar sua internet" e “O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil”, que constava na página inicial do buscador.



O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom), disse que o Google deveria sinalizar o link como “publicidade”, e, em caso de descumprimento, seria aplicada uma multa de R$ 1 milhão por hora.