Caso Vini Jr.: senador que disse 'Cadê os defensores do macaco' se defende

440

O senador Magno Malta (PL-ES) , 2º vice-presidente da CPMI dos atos golpistas, rebateu nesta quinta-feira (25/5) as críticas que recebeu ao comentar o caso de racismo sofrido pelo jogador do Real Madrid, Vinicius Jr. O parlamentar disse que fez "uma analogia para defender" o atleta, e citou que é um homem negro e pai de uma negra.





Durante a primeira sessão do colegiado , realizada hoje, Malta foi questionado pela base governista pela fala "Cadê os defensores do macaco?", apontada como racista.





Comparação com Daniel Alves

O senador Magno Malta (PL-ES), 2º vice-presidente da CPMI dos atos golpistas, rebateu nesta quinta-feira (25/5) as críticas que recebeu ao comentar o caso de racismo sofrido pelo jogador do Real Madrid, Vinicius Jr. O parlamentar disse que fez "uma analogia para defender" o atleta, e citou que é um homem negro e pai de uma negra. (foto: Crédito: Pedro França/Agência Senado) Malta também citou um caso de 2014 envolvendo o então jogador do Barcelona, Daniel Alves, que comeu uma banana atirada no campo pela torcida em ataque racista. "Quando jogaram uma banana para Daniel Alves, Daniel foi lá e desmoralizou eles. Pegou a banana e comeu. Eles se calaram. Eu estava fazendo uma analogia, porque sou um homem respeitador, Nunca desrespeitei ninguém, nem oposicionistas", afirmou o senador. Ele também disse que não será intimidado: "Medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado".





Na terça (23), Malta comentou o ataque racista sofrido por Vini Jr., e disse que a imprensa estava "revitimizando" o atleta ao tratar do caso. "Então é o seguinte: cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. É ágil, alegre, tudo o que você possa imaginar ele tem. Eu, se fosse um jogador negro, entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela e falava assim: ó, como não tenho nada contra branco, e ainda como se tiver...”, disse o senador.





A fala foi recebida por fortes críticas, e o senador foi denunciado por racismo ao Conselho de Ética do Senado e ao Supremo Tribunal Federal (STF).