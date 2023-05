Magno Malta é desmentido por Salgadinho: 'Ficou me devendo dinheiro'

440

Senador Magno Malta (PL-ES) foi criticado por falar que é hipocrisia os defensores da causa animal não defenderem o macaco, após os ataques racistas sofridos por Vinícius Júnior, jogador do Real Madri (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Citado pelo senador Magno Malta (PL-ES) como um de seus amigos negros, o pagodeiro Salgadinho, ex-integrante do Katinguelê, negou a relação de proximidade e afirmou que o político está devendo dinheiro pra ele.





"Esse cara ficou me devendo dinheiro. Quando tinha show político, ele descobriu que eu era evangélico e fiquei três meses trabalhando para ele, fazendo show pra esse cara e não me pagou", afirmou Salgadinho, em declaração ao canal de Youtube dos Galãs Feios.





Após o político capixaba falar, durante sessão do Senado,que as empresas ficam "revitimizando" o jogador brasileiro Vinícius Júnior, alvo de ataques racistas durante uma partida da liga espanhola nesse domingo (21/5), para aumentar audiência e ganhar patrocínio e que os defensores da causa animal não defendem o macaco, ele foi ao programa Morning Show, da Jovem Pan, se explicar.





Lá, o parlamentar pediu desculpas para quem se ofendeu com o que ele disse e comentou que a fala foi tirada do contexto, alegando que não pode ser racista pois se declara negro e que seus melhores amigos são negros. Além de Salgadinho, o parlamentar citou o também pagodeiro Luiz Carlos, do Raça Negra.