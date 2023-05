Magno Malta é denunciado ao Conselho de Ética e STF por fala sobre Vini Jr.

440

Magno Malta comentou sobre o caso Vini Jr durante a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, nesta terça-feira (23/5) (foto: Moreira Mariz/Agência Senado) O senador Magno Malta (PL-ES) será investigado pelas falas que proferiu sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador Vini Jr., do Real Madrid. Malta disse que a imprensa “revitimizou” o jogador ao dar destaque para o caso. Além disso, ele convocou associações de animais para defender os macacos e disse que se fosse Vini Jr. entraria em campo com uma leitoa branca para mostrar que "não tem nada contra branco".













Leia também: Câmara aprova moção de repúdio a atos de racismo contra Vini Jr. “Como pai de duas crianças negras, não posso ignorar o que testemunhei hoje no Senado. Por isso, acionei o Supremo Tribunal Federal para que instaurasse inquérito policial para averiguar falas racistas do senador”, informou Contarato pelo Twitter.





O Psol também informou que entrará com uma representação contra o senador Magno Malta (PL-ES) no Conselho de Ética do Senado e com uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).





"Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco?"

O ataque racista sofrido por Vini Jr., durante a partida entre Real Madrid e Valencia, no último domingo (22/5), mobilizou redes sociais, entidades e figuras emblemáticas do futebol e da política.



"Eu se fosse um jogador negro eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela e falava assim: ó, como não tenho nada contra branco, e ainda como se tiver...”, declarou o senador. Confira o vídeo completo: