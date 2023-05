Moraes determina prisão imediata de Daniel Silveira

440

Bolsonarista teve o perdão derrubado pelo Supremo no início de maio (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o início imediato do cumprimento da pena do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) em regime fechado. O bolsonarista foi condenado em abril de 2022 a cumprir oito anos e nove meses de prisão por ameaças aos integrantes do tribunal.









Um dia após ser condenado, ele foi agraciado com o perdão da pena concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL). Na época, Bolsonaro disse que tinha objetivo de “dar exemplo ao STF”. O indulto é de prerrogativa do chefe do Executivo, mas foi questionado pelas suas reais intenções.





No início de maio, o Supremo derrubou o perdão por 8 votos a 2. Apenas os ministros indicados por Bolsonaro votaram por manter o indulto. A maioria da corte argumenta que o ex-presidente cometeu um desvio de finalidade ao conceder o benefício para um aliado próximo, tentando causar “comoção social”.