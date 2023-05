Moro: 'Não sou bolsonarista, só apoiei o Bolsonaro no 2º turno'

440

Moro afirma que Brasil passa vexame internacional com Lula (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O senador Sergio Moro (União-PR) destacou durante entrevista ao programa Estúdio I, da GloboNews, nesta terça-feira (23/5), que não gosta de rótulos como “bolsonarista” e lavajatista”, ao se defender das acusações de suspeição durante sua atuação à frente da Operação Lava-Jato.









O senador então teceu críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), classificando o governo como uma tragédia. “Estamos vendo o vexame que o presidente está passando, inclusive, em fóruns internacionais, se recusando a receber o Zelensky ou dizendo que a Ucrânia é tão culpada pela guerra quanto a Rússia. São coisas que nos causam espanto”, continuou.





Moro também afirmou que o governo tem tomado atitudes perigosas como, por exemplo, a regulação das redes, fazendo uma referência ao PL das Fake News. O senador ainda comparou o esquema de corrupção na Petrobras com as investigações de fraude no cartão de vacina de Bolsonaro.





“Quando a gente fala em apoio a Bolsonaro, falamos no segundo turno quando não tínhamos alternativas. De todo modo existe uma bancada de oposição ao Lula e ao governo do PT , importante para evitar retrocessos”, ressaltou.