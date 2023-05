Moro sobre cassação de Dallagnol: 'A culpa é do governo e do PT'

Moro disse que respeita a decisão do TSE, mas afirmou que ela gera insegurança nos parlamentares (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Sergio Moro (União-PR) atribuiu a cassação do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ocorrida nessa quarta-feira (17/5), ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Partido dos Trabalhadores (PT), que moveu a ação contra o ex-procurador da Lava-Jato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em uma federação formada com o PCdoB, PV e PMN.