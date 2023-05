Moro sobre governo Lula: 'O Brasil está do avesso'

Criticas de Moro ocorrem após Lula dizer que vai em evento do agronegócio para fazer "inveja" à Agrishow (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)





“A regra é a seguinte, quem discorda do Governo Lula e quem combate a corrupção é fascista ou ‘facista’. O Brasil está do avesso, e a moral está invertida”, disse o senador Moro.



A regra é a seguinte, quem discorda do Governo Lula e quem combate a corrupção é fascista ou "facista". O Brasil está do avesso e a moral está invertida. https://t.co/3WJL3lgZjN %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) May 12, 2023













Leia também: Ex-chefe de presentes da presidência no governo Bolsonaro é alvo da PF “Eu falei para o Fávaro: ‘Não fique nervoso. Não perca a cabeça, porque a agricultura brasileira não é só isso’. Eu chego aqui na Bahia e encontro os companheiros do agronegócio que me convidam para vir à segunda feira mais importante do país”, disse Lula, que afirmou ainda ir ao evento para fazer inveja aos “maus-caracteres” de São Paulo.





Após o imbróglio com o governo, a Agrishow chegou a cancelar o evento de abertura da feira, o que não impediu que Bolsonaro fizesse do evento um palanque. Em discurso, o ex-presidente fez duras críticas a gestão de Lula no que tange a demarcação de Terras Indígenas (TI).





"Existem 400 pedidos de demarcações de terras indígenas e aproximadamente 3,5 mil de novas comunidades quilombolas no nosso país. E aquele cara (Lula) disse que faz o impossível para atender a esses anseios dessas comunidades. Se 10% forem atendidos, para onde irá nosso agronegócio? ", questionou Bolsonaro.

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) teceu novas críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta sexta-feira (12/5). Ele comentou uma publicação da CNN, a qual noticia o fato de o chefe do Executivo ir a uma feira do agronegócio na Bahia para “fazer inveja” à Agrishow, que chegou a “desconvidar” o ministro da Agricultura Carlos Fávaro, para convidar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).