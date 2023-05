Ex-chefe de presentes da presidência no governo Bolsonaro é alvo da PF

Ex-chefe de presentes da presidência no governo Bolsonaro (foto), Vieira chegou a assinar um ofício pedindo a liberação de um estojo de joias sauditas que ficou retido na Receita Federal, em São Paulo (foto: Reprodução/AFP)





Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, em O Globo, Vieira prestou depoimento no mês passado sobre o caso das joias sauditas, reportando à PF que Bolsonaro participou de uma ligação em que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid pedia para que o servidor assinasse um ofício liberando o estojo de joias que havia sido retido pela Receita Federal.





O documento chegou a ser assinado em 29 de outubro de 2021, em que o servidor dizia que os bens seriam incorporados no “acervo privado do presidente da República ou no acervo público da Presidência da República”. Porém, o pedido de incorporação dos itens ao acervo da união nunca ocorreu.

Nesta manhã, a PF realizou a apreensão de documentos na casa de Marcelo, que também foi funcionário do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência no governo de Michel Temer (MDB).

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do ex-chefe do setor de presentes da presidência do governo de Jair Bolsonaro (PL), Marcelo da Silva Vieira, na manhã desta sexta-feira (12/5).O servidor era responsável por classificar os presentes que o ex-presidente recebia no acervo do Planalto.