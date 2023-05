Torres se envolveu em plano de sequestro de ministro do STF, diz CNN

Jornalista disse que a ordem era para deixar ministro em "local incerto e não sabido" (foto: Reprodução/CNN Brasil)

O ex-ministro Anderson Torres pode ter participado do plano de sequestro de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme revelou nesta quinta-feira (11/5) a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, durante o programa "Bastidor CNN360'".

"Eu conversei com um integrante do Supremo Tribunal Federal, e a informação que chega à Corte é de que o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro aparece em conversas tramando contra a Corte. Conversas que mencionam inclusive a hipótetica prisão, ilegal e antidemocrática de um integrante do STF e de que esse ministro deveria ser deixado em 'local incerto e não sabido'", declarou Lima.

Moraes manda soltar Anderson Torres

Mais cedo, o ministro do STF Alexandre de Moraes decidiu revogar a prisão preventiva de Torres. De acordo com o despacho, o ex-ministro deverá cumprir medidas cautelares, como fazer uso de tornozeleira eletrônica enquanto aguarda o processo.

Na peça, o magistrado afirmou que o pedido de soltura realizado pela defesa não foi atendido antes por causa das investigações em curso. Moraes impês também a "proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante uso de tornozeleira eletrônica, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF".