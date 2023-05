Mário Frias chama jornalista de 'anãozinho' e toma celular dele

Ao contrário do deputado, jornalista usou as redes sociais para denunciar a agressão (foto: Guga Noblat/Reprodução/Redes Sociais)





Frias foi secretário especial de Cultura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e compactua com o discurso radical do antigo governo. Até a publicação desta matéria, ele não se manifestou sobre a agressão.

O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de "anão", aí quando fui grava-lo me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão. Fica frio, Mário. pic.twitter.com/DR7U3GKp0e %u2014 GugaNoblat (@GugaNoblat) May 11, 2023

O que diz o jornalista

Ao contrário do deputado, Noblat usou as redes sociais para denunciar a agressão e relatar como aconteceu o ataque descontrolado de Frias.





"Ele me agrediu na comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. O motivo eu não tenho certeza ainda. O que aconteceu lá foi que eu estava em pé, parado, esperando começar a comissão, quando apareceu o Mário Frias olhando no meu olho, com cara de quem estava com 'raivinha', querendo briga. Eu olhei na cara, e ele começou a me chamar de 'anão'. 'Você é um anão, eu sabia', apontando o dedo”, revelou o jornalista em um vídeo publicado em sua página no Twitter.





Na sequência, Noblat disse ao deputado que queria filmar as ofensas e tirou o celular do bolso para gravar os ataques.





"Ele me chamou de 'anão' de novo e arrancou o celular da minha mão. Perguntei se ele iria me roubar, e ele colocou o celular em cima de uma mesa. Foi isso que aconteceu", declarou.





