Bolsonaristas comemoram soltura de Torres na Câmara

Deputados bolsonaristas comemoraram a soltura do ex-ministro da Justiça Anderson Torres nesta quinta-feira (11/5) pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) comemora soltura do ex-ministro da Justiça Anderson Torres

Durante a Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados para debater "institucionalização da censura no Brasil", pedida pelo deputado Gustavo Gayer (PL-GO), os presentes quase em sua totalidade apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aplaudiram e comemoraram entusiasmadamente.

Além de Gayer, entre os parlamentares que estiveram presentes estão Caroline de Toni (PL-SC), Filipe Barros (PL-PR), Julia Zanatta (PL-SC) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Também esteve no local o jornalista Paulo Figueiredo, neto do ex ditador João Batista Figueiredo.