Anderson Torres pode ter salário cortado e ser exonerado da PF

Ex-ministro de Bolsonaro, Torres estava à frente da Segurança do Distrito Federal em 8 de janeiro (foto: EVARISTO SA / AFP) O ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres — preso há quase cinco meses no Distrito Federal como parte da investigação dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro — pode perder o salário da Polícia Federal de R$ 30 mil. A informação foi revelada pelo colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim.





LEIA MAIS 14:55 - 07/05/2023 STF forma maioria para abrir ação contra mais 250 denunciados pelo 8/1 A PF abriu um inquérito administrativo para apurar a situação do ex-ministro do governo Bolsonaro e isso poderá afetar diretamente o salário que ele recebia, segundo informou a coluna. Mesmo preso, Torres ainda recebe o beneficio da corporação.





Essa ação da PF pode resultar ainda na expulsão dele da corporação eventualmente.





Investigado pelos atos de 8 de janeiro





O ex-ministro já prestou depoimentos algumas vezes e pediu para habeas corpus em alguns momentos. O mais recente pedido foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na sexta-feira (5/5). Moraes decidiu que Torres ficará preso no 4° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Guará.

Também foi autorizada a visita de 38 senadores à Torres, contudo, Moraes estabeleceu condições que considerou de caráter “estritamente pessoal, não extensivo, sob nenhum pretexto ou condição, a terceiros acompanhantes, a visitação” ao ex-secretário.





Dentro da sala onde o ex-secretário está preso, poderão entrar cinco senadores por vez — um pedido da defesa de Torres. A visita só ocorrerá aos sábados e domingos, com agendamentos prévios junto à PMDF.