Magno Malta sobre caso Vini Jr.: 'Cadê os defensores do macaco?'

440



O senador Magno Malta (PL-ES) criticou a repercussão da imprensa sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Jr, durante uma partida da liga espanhola nesse domingo (21/5). O parlamentar afirmou que as empresas ficam “revitimizando” o atleta com o intuito de ganhar audiência. O senador Magno Malta (PL-ES) criticou a repercussão da imprensa sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Jr, durante uma partida da liga espanhola nesse domingo (21/5). O parlamentar afirmou que as empresas ficam “revitimizando” o atleta com o intuito de ganhar audiência.









"Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto, veja quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Tudo que você pode imaginar ele tem”, continuou.





A sessão no senado discutia o Projeto de Lei 776/2019, sobre doações para pesquisa científica deduzidas do Imposto de Renda, mas o senador fez questão de lembrar o caso. “Eu, se fosse jogador negro, entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços. Dava um beijo nela e falava ‘olha como não tenho nada contra branco. Eu ainda como”, disse.









Senador disse que se fosse jogador entraria em campo com uma "leitoa branca" (foto: Pedro França/Agência Senado)

O senador ainda exaltou Vinicius Jr , mas continuou criticando a repercussão, afirmando que existem outras coisas além do racismo envolvida no caso. “Tem inveja, queriam ser ele e não são”, completou.