Juíza que condenou Lula volta a assumir a Lava-Jato

Juíza condenou Lula no caso do sítio de Atibaia, mas sentença foi anulada pelo STF (foto: Reprodução/Ajufe) A juíza da 13ª vara federal, Gabriela Hardt, voltou a assumir os processos restantes da operação Lava-Jato, após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) afastar, de maneira cautelar, o juiz Eduardo Appio, nessa segunda-feira (22/5). A decisão foi tomada pela Corte Especial Administrativa.





Segundo o site Consultor Jurídico (Conjur), Hardt já começou a despachar na manhã desta terça-feira (23/5) no processo em que Appio mandou notificar a superintendência da Polícia Federal pela abertura de um inquérito para investigar um grampo ilegal na cela do doleiro Alberto Youssef, encontrado ainda em 2014, quando ele se recusava a colaborar com as investigações.





Hardt substituiu Sergio Moro, em 2018, quando ele deixou o cargo para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública no governo de jair Bolsonaro (PL). Em 2019, a juíza condenou o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia.





A condenação do petista, no entanto, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu que a 13ª Vara não tinha competência para julgar o caso.