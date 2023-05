TCU pede esclarecimentos sobre gastos de Bolsonaro em viagem a Orlando

440

TCU pediu esclarecimentos sobre gastos e motivações da viagem de Jair Bolsonaro à Orlando (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

O Tribunal de Contas da União (TCU ) solicitou à Casa Civil informações sobre a viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para Orlando, nos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 2022. A Casa Civil tem prazo de 15 dias para apresentar justificativas para a viagem ocorrida a menos de 48 horas da cerimônia de posse do então presidente eleito, Lula.









O pedido foi feito pelo ex-deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) no mesmo dia do embarque de Bolsonaro e questiona o interesse público que respaldou o uso do dinheiro público em uma viagem internacional nas últimas horas do mandato.

“A viagem empreendida por Jair Messias Bolsonaro com recursos públicos a menos de 48 horas do final do mandato é ilegal por não estar revestida de interesse público e buscar apenas seu interesse pessoal”, diz o documento.









Leia: Bolsonaro poderia pegar 10 anos de prisão por fraude ao entrar nos EUA O texto ainda aponta a especulação de que Bolsonaro teria viajado aos EUA para participar da cerimônia de passagem da faixa, e de que a viagem seria uma fuga de uma possível prisão enquanto as prerrogativas presidenciais estavam vigentes.



O pedido de apuração também apresenta gastos da gestão do ex-chefe do executivo com custos com o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), taxas aeroportuárias, comidas e bebidas dentro do avião, as equipes de apoio e segurança, diárias, hospedagens, transporte terrestre e outros.