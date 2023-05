Audiência de conciliação de Gabriel, Léo Burguês e Carlos Henrique é adiada

Audiência aconteceria nesta terça-feira (23/5) (foto: Reprodução/Divulgação) A audiência de conciliação entre o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), e os ex-vereadores Léo Burguês e Carlos Henrique Dias, que aconteceria nesta terça-feira (23/5), foi adiada após a Justiça não conseguir encontrar os ex-parlamentares.









Conforme o processo judicial, oficiais de Justiça tentaram notificar os ex-vereadores, mas ele não foi encontrado. Na ocasião do ex-vereador Léo Burguês, a notificação foi entregue ao subsíndico do prédio, mas vizinhos informaram ao oficial de Justiça que ele não comparece ao imóvel há alguns meses.

Já no caso do ex-vereador Carlos Henrique, o endereço que consta no processo não pertence mais ao político desde 2022.

Conforme nota divulgada pelo Presidente da CMBH, os ex-parlamentares" tiveram ousadia para criar o conteúdo repleto de mentiras e espalhá-lo", mas "fogem de oficiais de justiça e tentam acordos para que a ação deixe de existir".

A reportagem tentou entrar em contato com o ex-parlamentares, mas ainda não obteve retorno.