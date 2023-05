Gabriel Azevedo: 'Me pergunto se falta calculadora ou caráter na PBH'

440

Segundo Gabriel Azevedo, estimativas de gastos da PBH estariam erradas em cerca de R$ 120 milhões (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Na quinta-feira passada (11/5), a PBH apresentou uma planilha que apontava gastos de R$ 1,367 bilhão, enquanto na reunião de hoje o montante saltou para R$ 1,5 bilhão. O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (sem partido), irritado, declarou, em meio à reunião entre o prefeito Fuad Noman (PSD) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra BH), que o cálculo feito pela prefeitura da capital (PBH) estava errado em cerca de R$ 120 milhões.Na quinta-feira passada (11/5), a PBH apresentou uma planilha que apontava gastos de R$ 1,367 bilhão, enquanto na reunião de hoje o montante saltou para R$ 1,5 bilhão.





Ônibus em BH: presidente da Câmara considera 'ilegal' decreto de Fuad

Após 30 minutos do início da reunião e com os valores acertados, os representantes das empresas de ônibus deixaram a reunião, que continuou com os representantes do município.





"Fico me perguntando se falta calculadora ou caráter na PBH. (...) A prefeitura não levou em conta a manutenção, limpeza de ônibus e uma série de valores que são óbvios", reclamou o vereador.