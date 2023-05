Câmara de BH ignora prévia do Censo e aumenta número de vereadores

Vereadores correram para votar alteração antes do resultado definitivo, em 28 de junho (foto: Reprodução/CMBH/YouTube)

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou, por unanimidade, em segundo turno, nesta segunda-feira (15/5), a Proposta de Emenda à Lei Orgânica 7/2023, que aumenta o número de vereadores do município de 41 para 43.

Como mostrou o Estado de Minas no começo do mês, para que a Câmara pudesse aumentar o número de vereadores para 43, Belo Horizonte precisaria ter entre 2,4 milhões a 3 milhões de habitantes. No entanto, a prévia do Censo de 2022, divulgada pelo IBGE em 25 de dezembro, aponta para uma população de 2.392.678 pessoas.

Este número manteria o plenário municipal da capital mineira na faixa constitucional máxima de 41 vereadores. Para votar e aprovar a proposta de emenda 7/2023, o Legislativo se baseou numa estimativa populacional do IBGE de 2021. Por ela, Belo Horizonte tem 2.530.701 habitantes. O resultado definitivo do Censo vai ser conhecido em 28 de junho.

Questionado pela reportagem do Estado de Minas sobre o que será feito pela Câmara Municipal caso o Censo confirme o resultado da prévia, o presidente da casa, Gabriel Azevedo (sem partido), não respondeu à pergunta. Disse apenas que o IBGE foi consultado e que obteve a informação de que a estimativa de população de 2021 era válida. No início deste mês, Gabriel Azevedo afirmou que "o IBGE, nos dados relativos a 2021, estabelece o número de 2.530.701 pessoas em Belo Horizonte".

O que diz a Constituição

A decisão da Câmara Municipal de Belo Horizonte foi baseada no artigo 29 da Constituição Federal, que determina uma relação entre a população da cidade e o número de representantes no Legislativo. A quantidade de parlamentares vai de 9 a 55, conforme mostra a lista abaixo: