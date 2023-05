Paraná Pesquisas: 26,8% acreditam que a economia melhorou com Lula

440

Mesma pesquisa aponta uma aprovação de 54,1% ao governo Lula (foto: Ricardo Stuckert/PR)









Enquanto a nova regra não avança, 25,8% do eleitorado tem uma percepção de que a situação econômica do país está pior do que no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto pouco mais da metade se divide entre pior e melhor, outros 45,4% dos entrevistados percebem a economia como igual a antes de Lula assumir o governo. Apenas 2% não souberam opinar.





Ao mesmo tempo, enquanto o arcabouço pode ter um impacto ao longo prazo, o petista e sua equipe econômica tomaram medidas mais imediatas. No início de maio, o governo anunciou o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, um crescimento real (acima da inflação) de R$ 18. “ É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação , pela primeira vez depois de seis anos”, comemorou Lula.





A faixa da isenção na tabela do imposto de renda também subiu. Agora, o trabalhador que ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640), ficará livre do tributo. Este é o primeiro reajuste da tabela em 8 anos, já que ela nunca foi alterada nos governos de Michel Temer (MDB) e Bolsonaro (PL).





Expectativas sobre o governo





A pesquisa também perguntou aos entrevistados se Lula está indo melhor, pior ou igual ao que se esperava: 29% responderam que o presidente está excedendo às expectativas, 27,6% afirmaram que o petista é pior, e 38% acreditam que ele atende o que já era esperado quando foi eleito.





Tema caro para todo governo, a situação econômica depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir o Planalto é avaliada positivamente por 26,8% do eleitorado, segundo a pesquisa de opinião pública divulgada pela Paraná Pesquisas , nesta terça-feira (23/5). O levantamento ouviu 2.023 pessoas entre os dias 16 e 21 de maio.