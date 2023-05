Lula: 'Até os mais ricos ganham com o aumento do salário mínimo'

O novo salário mínimo foi motivo de comemoração durante o ato unificado das centrais sindicais no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, nesta segunda-feira (1º/5), Dia do Trabalhador. Presente na manifestação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou sobre a importância do aumento real, acima da inflação.









“Quando o salário mínimo aumenta quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo. Ganha o cidadão do comércio, ganha o cidadão que vende cachorro-quente. Porque o trabalhador tendo mais dinheiro ele compra mais, ele comprando mais o comércio vai gerar emprego”, ressaltou Lula explicando o ganho para a “roda gigante da economia”. “Até os mais ricos ganham com aumento do salário mínimo”, completou.





aumento do salário mínimo foi anunciado por Lula na noite desse domingo (30/4) , que afirmou que vai encaminhar ao Congresso Nacional um Projeto de Lei (PL) para que o reajuste seja feito acima da inflação em todos os anos. A partir desta segunda-feira (1º/5), a remuneração mínima de trabalhadores e aposentados será de R$ 1.320.





O novo valor representa um aumento de R$ 18 e fica acima da taxa de inflação. “É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de seis anos”, enfatizou o petista em seu discurso, ontem.

Imposto de Renda

Salário mínimo subiu para R$ 1.320, um aumento real de R$ 18 (foto: TV Brasil/Reprodução) Lula também anunciou a nova faixa de isenção da tabela do Imposto de Renda (IR ). Agora, o trabalhador que ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640), ficará livre do tributo. Este é o primeiro reajuste da tabela em 8 anos, já que nunca foi alterada nos governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).