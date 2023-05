Lula celebra PL da igualdade salarial entre homens e mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou um Projeto de Lei (PL) enviado à Câmara dos Deputados que prevê salários iguais para homens e mulheres que ocuparem o mesmo cargo. Durante discurso no ato sindical desta segunda-feira de Dia dos Trabalhadores (1º/5), Lula afirmou que não é mais possível tratar as mulheres como inferiores e que o PL será tratado com urgência.









O PL 1085/23 foi enviado no dia 8 de março, sendo assinado pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A proposta prevê multa de dez vezes o maior salário pago pela empresa em caso de descumprimento da igualdade salarial. O texto ainda permite indenização por danos morais à mulher.

Ainda em análise na Câmara, o texto vai alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que já estabelece que, sendo identîca a função no mesmo estabelecimento, o salário tem de ser igual, sem distinção de sexo. O texto do governo endurece a fiscalização.





O PL determina que empresas com mais de 20 empregados publiquem relatórios de transparência salarial, para permitir a comparação objetiva dos salários de homens e mulheres. A medida será regulamentada pelo Ministério do Trabalho.

Lula ainda afirmou que é preciso ser duro contra o assédio no ambiente de trabalho. “É uma vergonha a falta de respeito com as nossas companheiras mulheres no local de trabalho, no ônibus, inclusive nas piadas. É importante que a gente veja a mulher como a nossa semelhante igual, com os mesmos direitos”, exclamou.