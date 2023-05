Lula sobre o 8 de janeiro: 'Todos os golpistas serão presos'

Lula discursou para apoiadores em São Paulo e defendeu a prisão de envolvidos no 8 de janeiro (foto: TV Brasil/Reprodução) Em discurso no ato unificado das centrais sindicais, nesta segunda-feira do Dia do Trabalhador (1º/5), no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre o ataque às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Ele afirmou que todos os responsáveis serão presos.









As consequências dos atos antidemocráticos em Brasília estão sendo tomadas em Brasília pelos Três Poderes. No judiciário, o Supremo Tribunal Federal (STF) já tornou 300 pessoas réus pelo ataque na capital federal . Na quinta-feira (3/5), mais 250 denúncias apresentadas pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra os envolvidos serão analisadas: 200 no inquérito que apura incitadores e autores intelectuais dos atos golpistas e 50 na ação sobre os executores dos ataques.









A CPMI foi pauta de forte mobilização da oposição ao governo Lula, principalmente do núcleo Bolsonarista da Câmara dos Deputados. Eles defendem a tese de que o próprio governo teria prevaricado sobre os atos, com o intuito de ter ganhos políticos com a imagem de vítima.





A princípio, o executivo trabalhou contra a investigação parlamentar, mas após as imagens vazadas de agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) sendo coniventes com os golpistas, a orientação do governo a seus apoiadores mudou.