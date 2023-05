Personalidades políticas reagem após gritos racistas entoados a Vini Jr.

440

Vini Jr. recebe mensagens de apoio de personalidades políticas (foto: Getty Images)



O jogo entre o Real Madrid e o Valencia neste domingo (21/5) precisou ser paralisado após torcedores entoarem gritos racistas direcionados ao brasileiro Vinícius Júnior. Nas redes sociais, personalidades políticas brasileiras repercutem o caso, prestando apoio.





Aos 15 minutos do segundo tempo, 10 minutos após os inícios dos ataques racistas dos torcedores do Valencia, o árbitro paralisou a partida por aproximadamente 5 minutos. Os gritos de “mono”, que significa “macaco” em inglês ganharam força nos momentos em que Vini Jr. esteve perto da lateral. O locutor do estádio precisou pedir para que os torcedores parassem, ou então a partida poderia ser encerrada.









A partida foi reiniciada pelo árbitro e o Real Madrid perdeu por 1 a 0. O técnico do time, Carlo Ancelotti, defendeu Vini Jr. durante a coletiva de imprensa após a partida, afirmando que mesmo se tivessem vencido o Valencia por 3 a 0, o jogo deveria ser anulado.





“Não quero falar de futebol. Vocês querem falar de futebol? Foi mais que uma derrota. Não parece? Eu sou muito calmo, mas aconteceu algo que não pode acontecer. Um estádio gritando "macaco" a um jogador, e um treinador pensar em ter que tirá-lo por isso. Algo está muito errado nesta liga. Houve neste ano uma dezena de denúncias pelos insultos ao Vinicius. E daí? O que aconteceu? Nada”, disse Ancelotti.





Reação nas redes

Com o escândalo dos gritos racistas, além de uma publicação de Vini Jr. pedindo por justiça na La Liga e afirmando não terem sido poucas às vezes em que foi vítima de racismo na Europa, personalidades e entidades políticas mandaram recados de solidariedade.





Minha solidariedade ao jogador brasileiro Vinicius Júnior, mais uma vez vítima de racismo na Espanha. Isso é deplorável, inaceitável e deve ter consequências. %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) May 21, 2023

Minha solidariedade ao @vinijr, mais uma vez vítima de agressões racistas. Independente de brilhar como Vini brilha, o racismo não dá sossego. Vamos trabalhar para superar todo o odioso racismo que jogadores brasileiros ainda sofrem dentro e fora dos campos e das quadras. %u2014 Anielle Franco (@aniellefranco) May 21, 2023

Repudiamos mais uma agressão racista contra o @vinijr. Notificaremos autoridades espanholas e a La Liga. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos p/ que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências. %u2014 Ministério da Igualdade Racial %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@igualracial_gov) May 21, 2023



"Antes do Vini não havia problemas de racismo dessa magnitude%u201D. Essa é a fala de um jornalista espanhol depois dos ataques racistas contra Vini Júnior. Quem inventou 4 séculos de escravidão e o racismo foram nossos craques??? Toda solidariedade ao Vini. Punição para os racistas. %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 21, 2023



Já perdemos as contas de quantos ataques racistas Vini Júnior sofreu na Espanha. Todo jogo ele sofre racismo. Até boneco dele já colocaram "enforcado" em uma ponte. Hoje Vini identificou os racistas na arquibancada. Até quando vão ficar impunes? É muito absurdo! Minha%u2026 %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 21, 2023