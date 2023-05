Anielle Franco retoma acordo antirracista do Brasil com os EUA

Anielle com o presidente Joe Biden, na ida aos EUA, em fevereiro. Nesta viagem, foi definida a retomada do Japer, assinado pelos dois países em 2008 (foto: Ricardo Stuckert/PR) A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, deu, na semana passada, um dos passos mais importantes até o momento para a retomada de acordos de combate ao racismo a nível internacional. Em Salvador, ela assinou a retomada do acordo do Plano de Ação Conjunta para Eliminar a Discriminação (Japer, na sigla em inglês) com os Estados Unidos. O governo norte-americano foi representado pela embaixadora na ONU, Linda Thomas-Greenfield, que esteve entre terça e quinta-feira no Brasil.





Desde que assumiu, Anielle vem tecendo uma rede de acordos de combate ao racismo em suas viagens internacionais. Além dos Estados Unidos, a ministra esteve ainda em Portugal e na Espanha, onde firmou o mesmo compromisso.









Ao comentar o acordo, ela também destacou o trabalho que vem fazendo com outros países. "O Brasil, a partir de todas as articulações internacionais, também vem se tornando uma referência de políticas pela igualdade racial ", pontuou. Segundo a declaração conjunta divulgada pelos dois países, representantes de Brasil e EUA farão uma reunião em Brasília, em 23 de maio, para discutir de forma mais aprofundada os termos do acordo.





O Japer abarca os seguintes itens: cooperação entre universidades historicamente negras; o reconhecimento, pelos EUA, da Rede Internacional de Cidades Anti-Racistas, lançada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; apoio norte-americano a projetos brasileiros; e um esforço conjunto pela preservação do Cais do Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro. O governo de Washington também anunciou, no âmbito do acordo, um aporte de US$ 500 mil para inclusão de comunidades marginalizadas e carentes do Brasil.





Ao Correio Braziliense, Linda Thomas-Greenfield afirmou que estava ansiosa pela retomada do acordo de cooperação contra o racismo. A embaixadora esteve em Brasília, onde conversou com autoridades, incluindo o chanceler Mauro Vieira, o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, e a primeira-dama Janja Lula da Silva . O tema do combate à discriminação racial esteve presente em todos os encontros.





"Este é um acordo que a ex-secretária de Estado Condoleezza Rice assinou com o Brasil há quase 15 anos. E nós duas concordamos que está na hora de ser revitalizado", explicou a diplomata. "Estamos ansiosos para trabalhar com o Brasil nessa questão. Aprendendo com a experiência daqui, mas também compartilhando a nossa experiência em lidar com o racismo", acrescentou.





A retomada do acordo foi uma demanda defendida pelo movimento negro. Anielle tratou do resgate do Japer, pela primeira vez, durante visita aos EUA, em fevereiro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Antes do encontro, ela recebeu um documento assinado por 11 entidades que representam o movimento negro, compilada pelo Washington Brazil Office (WBO).





Expertise