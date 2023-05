Iniciativa destinará 7 milhões para projetos liderados por pessoas negras

O projeto visa impactar a vida de cinco milhões de pessoas até 2030 (foto: Pixabay/Reprodução) O Fundo Bora Cultura Preta, iniciativa que visa apoiar projetos de entretenimento e cultura e gerar mais oportunidades a produtores, artistas e empreendedores negros, está com inscrições abertas. A proposta é realizada pela Ambev em parceria com a PretaHub, aceleradora do empreendedorismo negro no Brasil.





O Bora Cultura Preta fará sua estreia neste ano e destinará 7 milhões de reais ao trabalho de empreendedores culturais negros de todo o Brasil, contemplando projetos de artes, artes visuais, produção e difusão de conteúdo digital, gastronomia, negócios de impacto nas indústrias criativas, turismo, festivais, literatura e moda.





O programa aspira impactar a vida de cinco milhões de pessoas até 2030, gerando oportunidades de capacitação, emprego e renda, além de puxar outras empresas para a pauta.

LEIA MAIS 16:52 - 02/05/2023 Met Gala 2023 e o legado controverso de Karl Lagerfeld

09:24 - 02/05/2023 Preconceito atinge 3 em cada 4 pessoas com deficiência ao se deslocar

09:47 - 02/05/2023 Estudo europeu indica racismo em seleção para emprego “Reconhecemos a participação do mercado do entretenimento na economia do País e o potencial de consumo da população negra. Como um dos patrocinadores da cultura brasileira, queremos continuar movimentando o mercado e fomentar iniciativas que vão além de impacto social com recorte racial, mas que estejam focadas na inclusão produtiva e trazem experiências em que as pessoas se tornam protagonistas. Ao conectar essa iniciativa ao Bora, também vamos facilitar o acesso para centenas de brasileiros e reafirmar que olhar para a pluralidade é sim uma oportunidade de fazer negócio”, disse Felipe Bratfisch Santiago, Diretor de Patrocínios e Marketing de Experiência da Ambev.

As inscrições estarão abertas até as 17h59 do dia 26 de maio e poderão ser realizadas pelo site do Prosas

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.