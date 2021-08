Finalmente, reação! STF e TSE irão investigar Bolsonaro. Que seja pra valer

A decisão foi tomada no final da tarde dessa segunda-feira (2/8) (foto: EVARISTO SA / AFP) Planalto - por crimes (em tese) como: abuso de poder político e econômico; uso indevido dos meios de comunicação; Como é mesmo? ‘Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura’. Pois é. Tanto provocou, que conseguiu. O verdugo do finalmente será investigado - por ora no TSE - por crimes (em tese) como: abuso de poder político e econômico; uso indevido dos meios de comunicação; condutas vedadas a agentes públicos e, por fim, propaganda extemporânea.





Barroso, alvo mais frequente das ofensas. A decisão foi tomada no final da tarde dessa segunda-feira (2/8) após mais um dia de ataques e acusações infundadas - e sem provas - por parte do amigão do Queiroz ao sistema eleitoral brasileiro e a certos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior eleitoral (TSE), principalmente Luís Roberto, alvo mais frequente das ofensas.





INVESTIGADO TAMBÉM NO STF

Minutos após a divulgação do inquérito pelo TSE, o ministro Barroso, presidente do Tribunal, enviou ao STF uma ‘notícia-crime’ contra Bolsonaro por ‘possível conduta criminosa’, que será analisada pelo seu colega, Alexandre de Moraes, no âmbito do ‘Inquérito das Fake News’. Assim, o poder Judiciário finalmente deixa de ser saco de pancadas de autocrata aloprado e passa a cumprir seu papel constitucional.





Agora falta apenas o Congresso Nacional, o outro Poder da República sob ameaça, tomar vergonha na cara, no caso, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara, e dar início a uma CPI Mista (Comissão Parlamentar de Inquérito conjunta entre Senado Federal e Câmara dos Deputados) a fim de imputar ao atual presidente os crimes de responsabilidade que vem cometendo em série.





As Instituições democráticas do País, em nome do Estado democrático de direito, e toda a sociedade civil organizada, ao lado de dezenas de milhões de brasileiros que não rezam pela cartilha golpista-miliciana do pai do senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais, precisam, definitivamente, dar um ‘basta!’ imediato nesta onda de atentados gravíssimos contra a democracia nacional.