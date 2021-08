Trinta anos de democracia avisam a Bolsonaro: recolha-se à sua mediocridade

Bolsonaro acredita que com sua profunda ignorância e incapacidade intelectual, é capaz de subjugar a sociedade livre, pensante e, no limite, a democracia brasileira (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde sua criação, em 1998, por força e ordem da nossa Constituição Federal, o Em comunicado oficial, assinado por nada menos que todos os presidentes dodesde sua criação, em 1998, por força e ordem da nossa Constituição Federal, o Estado democrático de direito mandou um recado preciso - e perfeito! - ao parceiro de milicianos que pretende implantar uma ditadura no país.









1. Desde 1996, quando da implantação do sistema de votação eletrônica, jamais se documentou qualquer episódio de fraude nas eleições. Nesse período, o TSE já foi presidido por 15 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).





Pergunto: sempre foram petistas, comunistas, adoradores do demônio, inimigos da família brasileira, blá blá blá, ou é só o Barroso, atual presidente do Tribunal, agora que o mito encontra-se na iminência de levar uma surra eleitoral vexatória para um ex-presidiário corrupto e lavador de dinheiro?





2. As urnas eletrônicas são auditáveis em todas as etapas do processo, antes, durante e depois das eleições. Todos os passos, da elaboração do programa à divulgação dos resultados, podem ser acompanhados pelos partidos políticos, Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal, universidades e outros que são especialmente convidados. É importante observar, ainda, que as urnas eletrônicas não entram em rede e não são passíveis de acesso remoto, por não estarem conectadas à internet.





Pergunto: entenderam agora, ‘bolsominions’ tolinhos? Bem desenhadinho assim está bom ou ainda ficarão fazendo beicinho?





3. O voto impresso não é um mecanismo adequado de auditoria a se somar aos já existentes por ser menos seguro do que o voto eletrônico, em razão dos riscos decorrentes da manipulação humana e da quebra de sigilo. A contagem pública manual de cerca de 150 milhões de votos significará a volta ao tempo das mesas apuradoras, cenário das fraudes generalizadas que marcaram a história do Brasil.