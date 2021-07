Urna eletrônica: Bolsonaro não é apenas mentiroso contumaz; é vigarista

A língua portuguesa é pródiga em substantivos e adjetivos, e o termo ‘vigarista’ é um exemplo, já que serve a ambos os propósitos. Além disso é popular, fácil, curto, forte, direto e possui uma penca de sinônimos:













O bilontra - mais um sinônimo!! - atraiu a audiência para repetir as mesmas ofensas, mentiras e falácias a respeito das urnas eletrônicas , do voto impresso, das eleições passadas e da provável surra eleitoral que irá levar em outubro de 2022, seja para o meliante de São Bernardo (Lula da Silva), o apresentador de 'freak show' (Datena) ou o tão sonhado e aguardado nome, da cada vez mais improvável, terceira via.









Ah! Ele gosta muito de outros ‘esportes’ também: contratar funcionários fantasmas, ‘comer gente’ com verba parlamentar, condecorar assassinos de aluguel, incentivar suicídio em massa, ofender as pessoas por causa do gênero, religião, cor da pele e ideologia política, ‘cagar’ para o Parlamento, etc. Mas isso é assunto para depois.